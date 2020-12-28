Где купить хорошие свитера и кардиганы®

Для того чтобы утеплиться в зимнюю пору, многие девушки прибегают к помощи свитеров и кардиганов. Они отлично вписываются в casual стиль или деловой образ. Причем кардиган может быть не только в роли самостоятельной вещи, но и дополнительным элементом для многослойного аутфита. Хороший выбор по привлекательным ценам можно найти, перейдя по ссылке магазина Born2be − https://born2be.ua/ru/zhenskaya-odezhda/svitery-i-kardigany.

Купить хорошие кардиганы и свитера

Очень важно найти магазин, который может удивить не только приятными ценами, но и хорошим качеством товара. Ведь в первую очередь, целью покупки свитера или кардигана является утепление. А оно невозможно без хороших материалов.

Поэтому особое внимание уделяйте источникам, где собираетесь приобретать вещь. Читайте отзывы, смотрите приложенные к ним фотографии – все это поможет вам оформить заказ со спокойной душой.

Что такое женские свитера и кардиганы

Кардиган – вязаная кофта с открытой передней частью. Может застегиваться либо оставаться в распахнутом состоянии. Отличительной чертой кардигана является массивный треугольный вырез в области груди.

Свитер в свою очередь представляет собой плотную вязаную кофту с длинным воротником. В нем отсутствуют всякого рода застежки, замки или пуговицы. В качестве материала чаще всего используются шерстяные нитки, которые делают его особенно теплым.

Как носить свитера и кардиганы

Не гонитесь за новинками и не спешите покупать первую попавшуюся модель. Свитера и кардиганы требуют особого подхода, который может положительно или отрицательно повлиять на то, как будет выглядеть ваш силуэт.

В зависимости от того, какая у вас фигура, следует придерживаться тех или иных правил. Например, девушки с «песочными часами» могут позволить себе практически любой фасон: прямой, приталенный, объемный верх или низ – все это будет смотреться, в большинстве своем, очень даже привлекательно. Но что вы скажете в ситуации, когда женщина с широкими плечами и узкими бедрами, решит купить кардиган с массивными, объемными рукавами? Конечно, это еще больше увеличит разницу между верхней и нижней частью тела. Именно поэтому следует знать основные принципы подбора вещей.

Для фигуры, в которой наблюдается ощутимая разница в ширине между той или иной части тела, постарайтесь подобрать вещь, которая бы «выровняла» силуэт. В нашем примере хорошо подошел бы кардиган с высокой свободной талией.

В случае, когда ширина плеч и бедер совпадает, необходимо добавить границу между ними, чтобы собрать основное внимание на себе. Здесь хорошо подойдет объемный, но короткий свитер.