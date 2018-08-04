Харьковчане сняли видео, как по улицам города разгуливает лиса (видео)

04 августа 2018 г. 15:16
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Вчера в Харькове в районе Московского проспекта заметили лису.

Об этом сообщили пользователи Фейсбук в одной из харьковских групп.

Рыжий хищник с пушистым хвостом бродил по улице в поисках в поисках пищи и не особо боялся людей.

В комментариях под опубликованным видео харьковчанин Филипп Срибненко предположил, что, возможно именно эта лиса когда-то жила у его соседей в районе станции метро Армейская.

Пользователь соцсети рассказал, что люди подобрали животное на дороге маленьким, выходили его, сделали все прививки, и лисенок некоторое время жилу них, а потом сбежал.

А харьковчанка Маргарита Муль-Руднева рассказала, что животное уже два месяца подкармливают охранники фирмы ТММ и даже дали ему кличку. 

Лиса обитает в тупике переулка Электромеханического, уточнила она.

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