Харьковчане сняли видео, как по улицам города разгуливает лиса (видео)

Вчера в Харькове в районе Московского проспекта заметили лису.

Об этом сообщили пользователи Фейсбук в одной из харьковских групп.

Рыжий хищник с пушистым хвостом бродил по улице в поисках в поисках пищи и не особо боялся людей.

В комментариях под опубликованным видео харьковчанин Филипп Срибненко предположил, что, возможно именно эта лиса когда-то жила у его соседей в районе станции метро Армейская.

Пользователь соцсети рассказал, что люди подобрали животное на дороге маленьким, выходили его, сделали все прививки, и лисенок некоторое время жилу них, а потом сбежал.

А харьковчанка Маргарита Муль-Руднева рассказала, что животное уже два месяца подкармливают охранники фирмы ТММ и даже дали ему кличку.

Лиса обитает в тупике переулка Электромеханического, уточнила она.