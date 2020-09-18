Интересные аниме: популярный обзор для ценителей жанра®

Жанр аниме появился не вчера, но продолжает пользоваться неизменным спросом. Всех, кому он по душе, приглашаем к прочтению обзора с подборкой популярных лент.

Бездомный бог

Ято – японский бродячий бог, который в аниме https://www.ivi.ru/watch/bezdomnyij-bog/425265 выступает в образе синеглазого худощавого юноши, одетого в спортивный костюм. Он подрабатывает мастером-универсалом, рисует объявления на стенах. Дела идут неважно, но все меняется после того, как старшеклассница Хиери Ики бросается под грузовик. Она хотела попрощаться с жизнью, чтобы спасти парня в черном. Закончилось все не смертью, а обретением странных особенностей – способностью покидать тело и гулять по ту сторону жизни. Хиери так и встречает Ято, узнает виновника своих бед, просит поддержки.

Механическая планета

Земля была разрушена, но некий герой появился и восстановил планету. Он решает отстроить ее заново в виде замысловатого механизма. Тысячу лет назад на планете ничего не осталось, и, казалось бы, уже ничего нельзя с этим сделать. Но помешанный на современных технологиях Наото Миура (учащийся старших классов) уверен, что выход есть. Одноклассники не понимают его, постоянно подшучивают и в принципе не верят в успех. Наоту это не смущает. В один день на его дом падает механический андроид – самое время проверить, на что парень действительно способен… Посмотреть мультсериал https://www.ivi.ru/watch/mehanicheskaya-planeta можно прямо сейчас.

Империя мертвых

В Европе альтернативного периода в 19 веке были созданы гомункулы – живые мертвецы с искусственными душами. Задачей гомункулов было трудиться во благо своих хозяев людей. Молодой инженер Дж. Уотсон задается целью воскресить умершего друга и вселяет в него душу. Сделать это получается, но сам эксперимент незаконен, привлекает внимание британских секретных служб. Уотсону грозит арест, но представители спецслужб понимают, что талантливый малый может быть полезен им и предлагают должность агента службы разведки.

Эхо террора

В самый обычный летний день в Токио происходит сильнейший взрыв. Жители города в ужасе, полиция начинает искать организаторов преступления. Зацепок нет, кроме одной – страшное видео с места преступления, на котором пара подростков предрекает Токио сложные времена, а именно эпоху террора. Молодых людей невозможно найти или хотя бы идентифицировать личности (для загрузки видео был использован анонимный сервер). Расследование в тупике, юные злодеи терроризируют Токио и дальше. Они называют себя сфинксами и постоянно играют с пользователями в угадайку нового места взрыва…

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.