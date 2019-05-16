Искусственные лианы в интерьере: 5 способов украсить квартиру®

Лианы - растения тропических лесов, для которых характерны свободно свисающие ветви и длинные вьющиеся стебли. Дизайнеры любят декоративные свойства лиан за их способность быстро преобразовывать пространство и создавать визуальные направляющие линии. Искусственные лианы выполняют роль украшения и озеленения помещений, но не требуют такого тщательного ухода, как живые растения.

Как именно можно использовать этот вид декора, рассказали специалисты компании kvitu.in.ua.

Лианы для стеллажей

Профессорский стиль в интерьере требует особого подбора растений. Искусственные лианы хорошо смотряться, когда свисают с полок стеллажей, установленных под потолок, когда дополняют собой книжные полки с собраниями сочинений и сувенирами из разных стран.

Кроме того, лиана отлично украсит невысокий шифоньер или комод, и прекрасно сгладит углы мебели в обстановке, где много разных предметов должны уживаться в одном пространстве.

Лианы для детской комнаты

Искусственные лианы гипоаллергенны, их легко мыть под душем и тем самым регулярно обеспыливать детскую комнату, не допуская скоплений грязи и запаха. Но лиана подходит только для детской комнаты, где живет ребенок старше 5 лет, поскольку длинные стебли, свободно свисающие вертикально, потенциально опасны для малышей.

“Хорошо расположить искусственную лиану на углах двухярусной кровати, платяного шкафа или комода, на карнизе, в пустующем углу, если такой есть. Лианы с тонкими стеблями можно использовать в виде своеобразного балдахина в спальне девочки. Лианы на стенах могут обрамлять другой комнатный декор - уголок с дипломами или детскую галерею творчества,” - объяснили флористы-декораторы.

Лианы в интерьере кухни

Кухонные растения лучше приобретать искусственные, поскольку натуральные быстро покрываются слоем жира и чахнут. Зато искусственные цветы достаточно раз в полгода “купать” в мыльной воде и они снова выглядят, как новые.

“На кухне хорошим местом для лианы станет карниз со шторами, боковая стенка холодильника, углы без мебели, верхние полки с кухонной утварью. Не самое удачное место - над рабочей поверхностью плиты, где любой декор очень быстро приходит в негодность,” - рассказали флористы.

Украшение балкона и веранды

Идеальное решение для декора открытого балкона - набор пушистых лиан с яркими крупными цветами. Можно выбрать несколько пестрых оттенков или остановиться на одном. Лианой можно обвить столбики балконной рамы, углы, карниз, перила и часть кровельного козырька.

Лианы в качестве ширмы

Зеленую ширму можно создать из искусственных плетей лианы, например, чтобы скрыть дверной проем, тайное окно, технический короб в комнате, нерабочую вентиляционную решетку и т.д. Для этого лучше всего выбрать лианы без цветов, с тонкими стеблями, напоминающими нити.

Попробуйте искусственные лианы в своем интерьере и наслаждайтесь эффектом тропиков без хлопот в вашем доме!