Как в Харькове будут отмечать День города и День Независимости

15 августа 2018 г. 13:42
1 просмотр

С 15 по 25 августа в Харькове  пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного флага Украины и 27-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщалось,  15 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького откроется фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается». 

С 17 по 21 августа на базе Городской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Восток» будет проходить Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица». 

19 августа на стадионе «Динамо» стартует 33-й Международный традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение». 

20-23 августа в городе будут возлагать цветы к памятникам и братским захоронениям.

Также состоятся митинги-реквиемы и гражданские панихиды.

Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Также 23 августа в сессионном зале горсовета состоится церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2018». 

23 августа в ЦПКиО им. Горького состоится Большой праздничный концерт ко Дню города «С праздником, любимый город!». Программа начнется в 12:00 и завершится в 23:00. 

Также 23 августа в городе отметят День Государственного флага Украины.

В частности, на пр. Независимости (Треугольный сквер) и пр. Петра Григоренко, 17 состоится торжественное поднятие государственных флагов. 

Кроме того, 24 августа в Харькове пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины.

Так, в Харькове  к монументу Независимости возложат цветы.

Также в парке Горького состоится праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной и концерт «С Днем рождения, Украина!».

С полным списком праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.