Как в Харькове будут отмечать День города и День Независимости

С 15 по 25 августа в Харькове пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного флага Украины и 27-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщалось, 15 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького откроется фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается».

С 17 по 21 августа на базе Городской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Восток» будет проходить Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица».

19 августа на стадионе «Динамо» стартует 33-й Международный традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение».

20-23 августа в городе будут возлагать цветы к памятникам и братским захоронениям.

Также состоятся митинги-реквиемы и гражданские панихиды.

Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Также 23 августа в сессионном зале горсовета состоится церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2018».

23 августа в ЦПКиО им. Горького состоится Большой праздничный концерт ко Дню города «С праздником, любимый город!». Программа начнется в 12:00 и завершится в 23:00.

Также 23 августа в городе отметят День Государственного флага Украины.

В частности, на пр. Независимости (Треугольный сквер) и пр. Петра Григоренко, 17 состоится торжественное поднятие государственных флагов.

Кроме того, 24 августа в Харькове пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины.

Так, в Харькове к монументу Независимости возложат цветы.

Также в парке Горького состоится праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной и концерт «С Днем рождения, Украина!».

С полным списком праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.