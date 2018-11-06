Лебедей и уток из парка Горького забрали на зимовку в зоопарк.

Елена частый гость так называемого лебединого озера в Парке Горького. Женщина признается, выйдя на пенсию, находит отраду в наблюдении за птицами, которых здесь плавает около двух десятков. В распоряжении лебедей и уток кроме водоёма еще и остров с домиком. Впрочем, недавно всех нырять отловили и забрали на период холодов назад в зоопарк.

Елена

Обязательно наблюдаем за птичками, это очень интересно. Здесь два лебедя белых, а одна как оказалось лебедиха черная. Вот её сейчас не вижу, но где-то здесь, вот. И это было так интересно как они её привезли, позже, как они общались, познакомились и стали в мире жить с белыми лебедями.

Транспортировка и адаптация птиц проходят достаточно легко, рассказывает пресс-секретарь Жанна Сивуха. Птицы, вернувшись в зоопарк, заново исследуют территорию и постепенно осваиваются.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Харьковчане и гости города могли увидеть красных уток, казарок, двух белых лебедей и одного черного лебедя, всего 16 особей. А несколько лет назад всё начиналось с двух белых лебедей и 10ти красных уток. То есть мы постоянно расширять экспозицию, вносить в неё разнообразие.

Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части

То есть это у нас получается экспозиция на выезде. И мы очень рады, что наши питомцы вносят свою лепту в создание неповторимой атмосферы этого уютного уголка. У детей особый восторг вызывают красные утки и молодожены пытаются поймать кадр с грациозными лебедями.

Так на период холодов, а это примерно до апреля, прогнозируют специалисты, пернатые проведут в теплых зимних вольерах, где для них оборудован водоем и ждет усиленный зимний рацион с овощами и зерном. А уже весной птиц вернут в пруд в парке Горького.