 

Обезьяний юбилей: бурый капуцин Гномик отметил 30-летие

21 октября 2019 г. 16:08
Автор: Алина Тюхай
1 просмотр

Это капуцин по имени Гномик. Он отмечает важную дату - тридцатилетие. По такому случаю, работники зоопарка приготовили для юбиляра одновременно и открытку, и вкусное угощение - овощефруктовый смокинг.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Основой вкусной открытки послужила пекинская капуста. На ней был выложен смокинг из помидоров, огурцов, сладкого перца, лацканы – пласты моркови. И, конечно же, как без бабочки? Ее сделали из тыквы и яйца. Картину украсили разнообразными фруктами, а акцентом стала цифра 30 из тыквы, на подушечке из чернослива.

Такое вкусное поздравление имениннику пришлось по душе. И хотя тридцатку он все же демонстративно сбросил, но вот банан, киви и виноград, которые он так любит съел за считанные минуты. Сейчас Гномик живет с семнадцатилетней самочкой Гелей. В семье он главный, капуцин первый берет еду, но о любимой не забывает и всегда оставляет для нее вкусненькое.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Гномик – старожил зоопарка и коренной харьковчанин. Родился он у пары капуцин нашего зоопарка Марсиолы и Рема. А поскольку детеныш был уж очень маленьким, его и назвали Гномик.

Не забыли и о пушистых друзьях Гномика, к празднованию юбилея присоединились и другие обитатели зоопарка. Им сотрудники зверинца устроили некий сладкий стол из арбузов, яблок, груш, меда и орехов. Пушистые чавкали и поздравляли обезьяну с днем ​​рождения

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.