Отъедаются зоофобусами. В Харькове спасают летучих мышей из Днепра

Поправятся граммов на тридцать, и можно зимовать. Речь идет о летучих мышах, которые сейчас набираются сил в Харькове, в единственном на всю страну Центре реабилитации рукокрылых. За последнюю неделю в центр попали почти полторы тысячи летучих мышей. Большую часть волонтеры привезли из Днепра.

По ступені сточеності зубів ми бачимо, що це молодий самець. Ми вимірюємо передпліччя за допомогою штангенциркуля. Цей у нас 49,8. Тобто це не дуже велика тваринка для цього віку

Осмотр, не травмированы ли, измерения и окольцовывание. Это первые процедуры для новеньких в Центре. Вес такого кольца меньше десятой грамма. И оно для летучих мишей - как паспорт. Главный документ на всю жизнь. С его помощью отслеживают перемещения летучих мышей по всему миру

Кільце завжди надягається на ліве передпліччя, останнім номером назовні, щоб потім його можна було легко зчитати. Кільце дуже обережно зажимається.

Взвешивание, чтобы узнать, не обессилено ли животное

15, 6. Це як? Це дуже мало, тобто треба буде його відгодовувати

Для таких ослабленных - питательный и богатый белками рацион. Зоофобусы. Сначала просто подносят к мордочке, чтобы поняли, что это еда

ВАЛЕРИЯ БОГОДИСТ, сотрудница Центра реабилитации рукокрылых

А у природі вони харчуються комахами. Причому їдять комах у польоті за допомогою ехолокації. Ми намагаємось давати їм різноманітний раціон. А ті кажани, які перебувають у нас на пожиттєвій реабілітації, їдять циркунів і деякі види тарганів

Почти тысячу летучих мишей, их второе название - Рыжие вечерницы, - волонтеры привезли в центр из Днепра. Их нашли на балконе многоэтажки во время ремонта

Ослабленные летучие мыши должны поправится граммов на тридцать. Потом отправятся на зимовку. В условиях реабилитации - в бытовые холодильники.

АНТОН ВЛАЩЕНКО, руководитель Центра реабилитации рукокрылых

Це така велика клітка, в якій вони сидять. Так само, якби сиділи в шпарині, з якої їх дістали. Ну взагалі, кажани проводять зиму в умовах зимової сплячки або торпури. І це десь + 6, 4, 2 градуси, десь так

Так летучих мышей спасают от верной смерти. Если животные все-таки проснулись среди зимы и разогрелись, то неизбежно, говорят в центре, потеряют два-три грамма жира. Следовательно, до весны не доживут.

В Центре же за самочувствием вечерниц внимательно следят. А весной, окрепших и отдохнувших, отпускают на свободу.