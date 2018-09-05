Специалисты назвали опасные для здоровья пляжи на Харьковщине, где не рекомендуется купаться

В течение всего купального сезона 2018 года специалисты Харьковского областного лабораторного центра проводят лабораторный контроль воды из водоемов на пляжах Харьковщины.

В течение августа 2018 специалисты исследовали 48 пляжей, в том числе 3 пляжа в загородных детских лагерях, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам исследований воды водоемов на безопасность из 211 исследованных проб не соответствовали нормативным значениям 16 проб (7,6%).

Так, на городском пляже на реке Ляховка в Балаклее и детском пляже на реке Балаклейка, на городском пляже в Боровой, в Зачепиловке - на реке Берестовая и в пруду поселка Поповка Красноградского района содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышало нормативные значения.

В августе, согласно результатам исследований, пробы воды из пляжа Краснооскольского водохранилища в Боровой не отвечали норме по показателям запаха и биологического потребления кислорода.

Также на пляже палаточного городка «Бритай» в Лозовском районе на Бритайском водохранилище пробы воды не отвечали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.

В связи с этим специалисты Лабцентра не рекомендуют купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных анализов и предупреждают потенциальных купальщиков о возможных негативных последствиях для здоровья.