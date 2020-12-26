Традиционный для Харьковщины «Вертеп-фест» проходит в этом году онлайн

Фестиваль стартовал 25 декабря - акцией передачи Вифлеемского огня мира. Об этом сообщили в ХОГА.

Традиционный фестиваль в этом году пройдет 8-10 января онлайн и называется "Вертеп-фест в Интернете", а лозунг мероприятия - "Вертеп UnLock!».

Присоединится к мероприятиям можно на ресурсах «Вертеп-феста 2021»:

Сайт проекта: https://vertepfest.com/. Страница на Facebook: https://www.facebook.com/vertepfest.kharkiv/. Страница в Инстаграми: @vertep.fest.kharkiv.

Справка: Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов был основан в Харькове в 2017 году Благотворительным фондом «Харьков с тобой». С тех пор двухдневное действо ежегодно собирает со всех уголков Украины представителей вертепных театров, колядников, фольклорно-театральные коллективы и любительские объединения.