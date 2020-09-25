"Укрзализныця" восстанавливает курсирование пригородных поездов Харьков – Золочев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ на странице компании в Facebook.

Поезда будут курсировать с понедельника по пятницу, начиная с 26 сентября.

"Это стало возможным благодаря согласованию региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций", - рассказали в пресс-службе УЗ.

Также в компании напомнили, что пассажиры должны придерживаться масочного режима и других рекомендаций МЗ во время путешествия.