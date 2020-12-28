В Харьковском национальном университете искусств назначили и.о.ректора

В Харьковском национальном университете искусств на днях назначили и.о.ректора.

Об этом сообщил активист и организатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин в Фейсбук со ссылкой на Приказ Министерства Культуры и информационной политики Украины.

Так, согласно документу, исполнение обязанностей ректора Харьковского национального университета искусств имени Котляревского с 24 декабря возложили на Говорухину Наталью Олеговну.

Как указывается, Говорухина является профессором сольного пения и оперной подготовки Университета.

До этого 17 лет учреждением руководила Татьяна Веркина.