В небе над Украиной пролетели спутники Илона Маска

26 мая 2019 г. 15:35
Источник: Обозреватель.ua
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В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя Space X Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.

Как сообщает наблюдательная астрономия Astro Alert, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая.

Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.

Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии.

Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в ее планах - запустить в космос тысячи таких спутников.

Ночью их можно было увидеть над Украиной, специалисты указали даже время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом.

Их координаты были такие:

Киев - 22:09, 23:45, 01:23, 04:15;

Харьков - 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;

Львов - 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.

Некоторые интернет-пользователи уже поделились впечатлением от этого зрелища в небе.

Также появилась карта с маршрутом спутников.

 

Видео: 

SpaceX Starlink Satellites Spotted Over Netherlands

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