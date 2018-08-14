В парке Горького харьковчанам покажут новые фото военного Харькова

17 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького откроется традиционная выставка фотографий старого Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В этом году экспозиция посвящена 75-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков, и поэтому львиная доля всех снимков – это фотографии военных лет, рассказал организатор выставки Габриел Михайлов.

По его словам, в экспозицию войдут фото, которые ранее уже были опубликованы в книгах и представлены на прошлых выставках, а также новые - купленные в этом году.

Кроме того, харьковчане и гости города смогут увидеть кадры современного Харькова. Как отметил соорганизатор выставки, автор снимков Владимир Бысов, благодаря новым фотографиям можно явно и четко увидеть основные преобразования, которые произошли в городе.

Всего экспозиция включает в себя 200 работ.

Начало открытия выставки запланировано на 17:45.