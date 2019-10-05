В Украину идут заморозки - прогноз синоптиков

В Украину идут заморозки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области со ссылкой на прогноз синоптиков до 9 октября.

По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях грядут сильные заморозки в воздухе 0-5 °.

В южных и восточных областях 7 октября, по данным синоптиков, на поверхности почвы - заморозки 0-6 °.

Также ночью 7-9 октября по Киеву возможны сильные заморозки - в воздухе 0-3 °.

На сегодня, 5 октября, по данным Харьковского Гидрометцентра, в области возможен незначительный дождь, гроза.

Ветер северный, 7 - 12 метров в секунду.

Температура ночью ожидается 9 - 14 ° тепла, днем 12 - 17 °.

По городу температура воздуха ночью 10 - 12 ° тепла, днем 13 - 15 °.

Аналогичная погода на Харьковщине прогнозируется и 6 октября.

7 и 8 октября, по данным харьковских синоптиков, к дождям в регионе добавятся ночные заморозки.

Дождливая погода по Харькову и области прогнозируется до 9 октября - в этот день будет переменная облачность, осадков не ожидается.