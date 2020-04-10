Виды облицовочного кирпича: цвет, размер, форма, фактура®

Облицовочный кирпич - один из самых популярных отделочных материалов нынешнего времени. Он заявил о себе достаточно уверенно уже очень давно и до сих пор остается на лидирующих позициях. Но, если раньше варианты фасадного материала были более однообразны и стандартны, то на сегодняшний день изделия для облицовки зданий поражают своим разнообразием и разноцветьем. Выбрать материал среди великого множества вариантов сильно непросто. Поэтому, утвердиться в правильности решения - это и будет основной задачей. С этим поможет справиться euroton.ua/ru/products/facing-bricks/.

Виды материала

Основными разновидностями лицевого кирпича являются керамический, клинкерный, гиперпрессованный и силикатный.

Наименее популярным и не часто используемым является силикатный кирпич. Это происходит благодаря его не очень стабильным прочностным и износоустойчивым характеристикам. Сырье, которое используется в производстве, не обладает достаточной стабильностью и долговечностью. Хотя, его не стоит сбрасывать со счетов и следует использовать в строительстве и отделке не самых значимых объектов.

Гиперпрессованный и керамический кирпич строители находят более стабильными и жизнеспособными. У этих видов облицовочного материала могут быть разнообразные фактуры и цвета. Они заслужили славу прочных и надежных материалов с хорошими показателями износоустойчивости.

Клинкерный же кирпич - самый прославленный представитель своего вида. Он и эстетичен, и живуч, и способен противостоять износу, как никакой другой. Здания, к строительству которых он был привлечен, могут служить более ста лет.

Форма и фактура

Благодаря разнообразию форм и фактур облицовочного материала каждая постройка будет отличаться оригинальным решением. Ведь именно индивидуальностью и ценны современные здания. Чтобы легче было справляться с задумками архитекторов, ответственные производители научились делать фигурными фасадные материалы. Такими кирпичами несложно будет вымостить даже самый замысловатый узор. Это могут быть изделия со скошенными или закругленными углами, заостренными или прямыми гранями, правильной либо полигональной формы.

Фактурность же проявляется не только в разнообразии шероховатостей на поверхности, но и в нагромождении различных сколов и выступов. Благодаря современным технологиям можно получить даже рваную поверхность. Из-за таких особенностей производители смогли добиться имитации поверхности природного камня или необработанного мрамора.

Многие изготовители могут похвастать созданиями различных линеек фасадных изделий.

Цвет и размер

Предлагаемые на рынке материалы могут быть стандартного размера. Но модернизированные по последнему слову техники заводы в силах изготавливать и нестандартные кирпичи, более популярные в Европе или Америке.

С цветовой гаммой нынешнему потребителю повезло неимоверно. Ведь, следуя современным тенденциям моды и стиля, заводы-изготовители строительных материалов стремятся удовлетворить вкусы самых различных потребителей. И, путем добавления красителей в исходное сырье, предоставляют вниманию придирчивого покупателя очень широкую палитру цвета в кирпиче. Правда, производитель, который дорожит своей репутацией и клиентами, никогда не позволит себе использовать ненатуральное сырье. Поэтому, заводы со стойкими характеристиками всегда предоставят фасадную облицовку наивысшего качества с возможностью долговечного использования да еще и экологически чистую.