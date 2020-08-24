Возле ХНАТОБа проходит концерт, посвященный Дню Независимости Украины

24 августа 2020 г. 17:41
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Перед ХНАТОБом проходит торжественный концерт «PEOPLE.UKRAINE». Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В программе:

 - оркестр и солисты СХID OPERA с современным репертуаром;

 - Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца;

 - тематическое цирковое шоу с участием акробатов на батутах;

 - батл скрипачки и бит боксеров;

 - акробатический рок-н-ролл победителей международных конкурсов и фестивалей от спортивного клуба «Саммит»;

 - чарлидинг-шоу с участием профессиональных спортсменов и рекордсменов Украины в номинации «почетного возраста» команды «Nice Ladies»;

 - велоэкстрим;

 - шоу роллеров;

 - современная обработка украинских народных песен;

 - демонстрация коллекции вышиванок «Слобожанка» при поддержке Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна;

 - певица GARNA (полуфиналистка отбора на «Eurovision Song Contest 2020»).

В завершение - выступление PRIME ORCHESTRA, пиротехническое шоу с сочетанием хореографии, акробатических трюков, вокала на сцене и на крыше Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко.

 

 

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