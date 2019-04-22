Выходные-2019: сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники

Согласно календарю выходных на 2019 год, украинцев ждут 13 официальных выходных в течение года. В мае украинцев ждут сразу два дополнительных выходных.
Выходные дни в мае 2019 года в Украине: 1 мая – День труда (среда) 9 мая – День Победы (четверг)
Так, отдыхать в мае мы будем 1-го числа (среда), и 9-го (четверг) - День труда и День победы.
Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.
Суббота, 11 мая – напротив, будет рабочим днем.
Украинцы будут отрабатывать перенесенный накануне вторник 30 апреля по рекомендации Кабмина Украины.
Но этот рабочий день также будет укороченным на 1 час. Всего количество рабочих дней в мае составляет 22 дня.
Официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет 9.