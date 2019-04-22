Выходные-2019: сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники

22 апреля 2019 г. 14:20
Источник: УНИАН
2502 просмотра

Согласно календарю выходных на 2019 год, украинцев ждут 13 официальных выходных в течение года. В мае украинцев ждут сразу два дополнительных выходных.

Выходные дни в мае 2019 года в Украине: 1 мая – День труда (среда) 9 мая – День Победы (четверг)

Так, отдыхать в мае мы будем 1-го числа (среда), и 9-го (четверг) - День труда и День победы.

Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.

Суббота, 11 мая – напротив, будет рабочим днем.

Украинцы будут отрабатывать перенесенный накануне вторник 30 апреля по рекомендации Кабмина Украины.

Но этот рабочий день также будет укороченным на 1 час. Всего количество рабочих дней в мае составляет 22 дня.

Официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет 9.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.