Алексей Кучер: «Есть все предпосылки, чтобы снизить тарифы»

25 декабря 2019 г. 10:00
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Председатель ХОГА Алексей Кучер озвучил руководителям местного самоуправления поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает пресс-служба ХОГА, 24 декабря Алексей Кучер принял участие в заседании Совета развития громад и территорий. Во время мероприятия Президент Украины Владимир Зеленский поручил подчиненным проанализировать возможность снижения коммунальных тарифов в регионах.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук, Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. 

«С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», - написал Гончарук.

«Почти все в этом процессе зависит от органов местного самоуправления, в частности, городских голов, - отметил председатель ХОГА Алексей Кучер. - Обращаюсь ко всем причастным: готовьтесь к диалогу! Есть все предпосылки для того, чтобы помочь людям и уменьшить размер платежек».

 

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