 

Арбитражного управляющего, продавшего своей жене за бесценок имущество должника, будут судить

26 июня 2019 г. 14:11
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В Харькове будут судить арбитражного управляющего, подозреваемого в завладении имуществом предприятия (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении мужчины уже направлен в суд.

По данным следствия, в 2007году обвиняемый проводил процедуру ликвидации одного из государственных сельскохозяйственных предприятий. 

Арбитражный управляющий занизил реальную стоимость недвижимого имущества должника. 

Так, административное здание специалист оценил в 2 тысячи гривен, тогда как, по выводам экспертов, его реальная стоимость составляет 80 тысяч гривен. 

За бесценок данную недвижимость приобрела жена обвиняемого, но даже те 2 тысячи гривен, которые она должна была выплатить за здание, на счета предприятия не поступили.

Следует отметить, что на рассмотрении Харьковского районного суда области уже находится еще один обвинительный акт в отношении арбитражного управляющего. 

Мужчине инкриминируется совершение преступления по аналогичной схеме (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а также служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

 

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