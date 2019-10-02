Депутаты отменили перечень не подлежащих приватизации предприятий

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

За принятие за основу законопроекта «О признании утратившим силу Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» (№1054-1) проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Роксолана Пидласая, законопроект №1054-1 отменяет перечень запрещенных к приватизации предприятий.

«Сегодня перечень содержит более тысячи объектов госсобственности. 90% из этих предприятий – это объекты малой приватизации. Приватизация таких объектов в системе "Prozorro. Продажи" за один год принесла государству более 1,5 млрд грн. Все эти компании стали площадкой для запуска нового бизнеса и создания рабочих мест. Государство никогда не было эффективным собственником», - сказала она.

Пидласая отметила, что ко второму чтению в законопроект внесены предохранители, которые не позволят отправить в банкротство госпредприятия, которые все годы "накачивались" долгами.

«Законопроект вводит трехлетний мораторий на процедуру банкротства для предприятий, которые сейчас находятся в перечне, - отметила она. - Кроме этого, мы обязываем Кабмин разработать и подать парламенту перечень стратегических предприятий, в которых государство не может продавать контрольный пакет акций».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов “Prozorro. Продажи” в рамках малой приватизации.

Кроме того, президент поручил Верховной Раде принять законопроект “Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации” до 1 октября 2019 года.

Также Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Кроме того, президент призвал начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года.

При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.