Директора товарной биржи подозревают в занижении стоимости базы отдыха

Прокуратура объявила о подозрении директору товарной биржи в совершении служебного подлога, а также злоупотреблении своими полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, речь идет о базе отдыха на берегу водохранилища в Старом Салтове. Рекреационный комплекс предназначался для оздоровления работников коммунального предприятия «Горэлектротранс» и находился в собственности территориальной громады Харькова.

В феврале 2016 горсовет передал комплекс, состоящий из более чем 60 домиков в аренду частной фирме. За полгода чиновники решили продать базу отдыха арендатору. За имущество ООО заплатило немного более 2500000 гривен с НДС.

По данным следствия, оценщик значительно занизила стоимость рекреационного комплекса. Так, на момент передачи имущества в аренду оно оценивалось в 3900000 гривен, а при продаже оценка без НДС составила чуть более 2 млн. гривен.

В то же время, по выводам экспертов, рыночная стоимость базы на момент приватизации составляла 5800000 гривен. То есть реальную цену комплекса сознательно занизили почти в три раза.

Ложные сведения подозреваемая внесла в отчет об оценке имущества.

Затем документ передали в профильное управление Харьковского городского совета для подтверждения стоимости недвижимости при продаже.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным решения о приватизации базы отдыха, а также признании недействительным договора купли-продажи, однако сейчас это дело находится в стадии апелляционного обжалования.