Доступные кредиты для предпринимателей и физлиц®

14 сентября на внеочередном заседании украинского Кабмина был утвержден проект бюджета на 2021 год. В следующем году 2 млрд гривен бюджетных денег планируется потратить на компенсацию процентных ставок по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”, рассчитанной на поддержку малого и среднего бизнеса.

В этом году одной из часто встречающихся причин отказа в получении займа было неудовлетворительное финансовое состояние предпринимателей, которые обращались за кредитом. Как изменится ситуация, покажет время. А вот что касается физических лиц, совершеннолетние заемщики могут оформить кредит онлайн без звонков оператора в МФО. Это доступная услуга, которая действует на всей территории Украины. Выбрать подходящего кредитора можно на сайте финансового агрегатора Skywards.

Как оформить онлайн-кредит

Для получения кредита нужно выбрать микрофинансовую организацию, предлагающую оптимальные условия, заполнить анкету на сайте этой МФО и дождаться ответа. Если у заемщика хорошая кредитная история, он получит деньги на карту в кратчайшие сроки. Важно знать, что большинство микрокредитных организаций рассматривает заявки круглосуточно. Поскольку заявки оформляются онлайн, сервис выдачи кредитов обрабатывает их мгновенно, поэтому получить кредит за 5 минут вполне реально.

Более того, ряд компаний одобряет выдачу даже клиентам с плохой кредитной историей. Чтобы получить ссуду, заемщик должен выполнить несколько простых действий:

внести свои персональные данные в короткую онлайн-анкету;

прикрепить к заявке фото паспорта и ИНН;

если потребуется, указать контактную информацию (ФИО и номер телефона) родственника, друга или коллеги, который может подтвердить личность заемщика.

В случае положительного решения о выдаче займа, ответ придет в виде смс-сообщения или на e-mail.

Процесс подписания договора на сайте МФО

Перед онлайн-подписанием кредитного договора, рекомендуется внимательно его изучить. Особенно важный раздел — о штрафных санкциях в случае выхода на просрочку. Следует осознать, какие последствия могут ждать в случае невыплаты кредита.

Если все понятно и все устраивает — просто подтверждаете согласие на получение займа и подписываете кредитное соглашение, следуя подсказкам сервиса. После этого кредитные деньги практически сразу поступают на карту.

Подбор кредитов на Skywards доступен каждому. Не имеет значения ваше текущее местонахождение, вид трудоустройства и текущее финансовое положение. Моментальные онлайн-кредиты без проверок и звонков — это удобно и просто!