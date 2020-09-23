Доступные кредиты для предпринимателей и физлиц®

14 сентября на внеочередном заседании украинского Кабмина был утвержден проект бюджета на 2021 год. В следующем году 2 млрд гривен бюджетных денег планируется потратить на компенсацию процентных ставок по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”, рассчитанной на поддержку малого и среднего бизнеса.
В этом году одной из часто встречающихся причин отказа в получении займа было неудовлетворительное финансовое состояние предпринимателей, которые обращались за кредитом. Как изменится ситуация, покажет время. А вот что касается физических лиц, совершеннолетние заемщики могут оформить кредит онлайн без звонков оператора в МФО. Это доступная услуга, которая действует на всей территории Украины. Выбрать подходящего кредитора можно на сайте финансового агрегатора Skywards.
Для получения кредита нужно выбрать микрофинансовую организацию, предлагающую оптимальные условия, заполнить анкету на сайте этой МФО и дождаться ответа. Если у заемщика хорошая кредитная история, он получит деньги на карту в кратчайшие сроки. Важно знать, что большинство микрокредитных организаций рассматривает заявки круглосуточно. Поскольку заявки оформляются онлайн, сервис выдачи кредитов обрабатывает их мгновенно, поэтому получить кредит за 5 минут вполне реально.
Более того, ряд компаний одобряет выдачу даже клиентам с плохой кредитной историей. Чтобы получить ссуду, заемщик должен выполнить несколько простых действий:
внести свои персональные данные в короткую онлайн-анкету;
прикрепить к заявке фото паспорта и ИНН;
если потребуется, указать контактную информацию (ФИО и номер телефона) родственника, друга или коллеги, который может подтвердить личность заемщика.
В случае положительного решения о выдаче займа, ответ придет в виде смс-сообщения или на e-mail.
Перед онлайн-подписанием кредитного договора, рекомендуется внимательно его изучить. Особенно важный раздел — о штрафных санкциях в случае выхода на просрочку. Следует осознать, какие последствия могут ждать в случае невыплаты кредита.
Если все понятно и все устраивает — просто подтверждаете согласие на получение займа и подписываете кредитное соглашение, следуя подсказкам сервиса. После этого кредитные деньги практически сразу поступают на карту.
Подбор кредитов на Skywards доступен каждому. Не имеет значения ваше текущее местонахождение, вид трудоустройства и текущее финансовое положение. Моментальные онлайн-кредиты без проверок и звонков — это удобно и просто!