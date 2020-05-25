Двухмесячный простой: харьковский метрополитен подсчитал убытки

Убытки Харьковского метрополитена за время двухмесячного простоя в связи с карантином составили более 180 млн. грн. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил журналистам генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин.

По его словам, несмотря на то, что предприятие более двух месяцев не работало в полном объеме и не осуществляло перевозку пассажиров, штат сотрудников удалось сохранить в полном составе. Из 2,3 тыс. сотрудников в отпуск были отправлены около 400 человек, и то по собственному желанию.

«За время карантина у нас на предприятии никто не уволился. Даже были желающие устроиться к нам на работу. Мы старались отправлять в отпуска людей только добровольно, например, тех сотрудников, которые не могли добираться до работы в связи с ограничением работы транспорта. Они, по желанию, писали заявление за свой счет», - отметил Вячеслав Стаматин.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день на предприятии есть проблема с выплатой заработной платы.

«Задержки по зарплате есть за март-апрель и частично за май. Нам пообещали на это время предоставить кредит на погашение заработной платы в размере 50 млн грн. Также все средства, которые мы сейчас заработаем, будут направлены, в первую очередь, на погашение задолженности по зарплате», - отметил Вячеслав Стаматин.

При этом директор метрополитена подчеркнул, что стоимость проезда в метро повышаться не будет.