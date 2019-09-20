 

Харьковскому бизнесмену грозит тюрьма за присвоение почти полумиллиона гривен

20 сентября 2019 г. 10:14
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На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств в крупных размерах.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следствием установлено, что при проведении капитального ремонта зданий одной из районных больниц Харьковщины должностные лица частного предприятия умышленно завышали цену на изготовление и установку металлопластиковых дверей и окон. 

В официальные документы должностные лица вносили заведомо ложные сведения, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 492 000 гривен.

Директору частного предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

 

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