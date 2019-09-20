Харьковскому бизнесмену грозит тюрьма за присвоение почти полумиллиона гривен

На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств в крупных размерах.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следствием установлено, что при проведении капитального ремонта зданий одной из районных больниц Харьковщины должностные лица частного предприятия умышленно завышали цену на изготовление и установку металлопластиковых дверей и окон.

В официальные документы должностные лица вносили заведомо ложные сведения, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 492 000 гривен.

Директору частного предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.