Как сделать госзакупки максимально эффективными и безопасными?®

Закупки товаров, работ и услуг государственными органами власти и подведомственными организациями строго регламентируются законодательством и должно проводиться на специальных торговых площадках. Правильный выбор площадки для электронных торгов является залогом того, чтоб закупки будут прозрачными, соответствующими требованиям законодательства и выгодными.

Выбираем электронную площадку для тендеров

В системе государственных закупок для целей обеспечения нужд и потребностей органов исполнительной власти проводятся строительные тендеры, а также торги по закупке других работ, услуг, товаров и готовой продукции. Все торги должно проводиться в электронном виде на площадках, прошедших аккредитацию и отвечающих определённым требованиям. Одной из самых популярных площадок для электронных торгов на сегодняшний день выступает smarttender.biz, где проводятся открытые аукционы на закупку продуктов питания, медикаментов, промышленных и иных товаров, а также широкого спектра работ и услуг для государственных предприятий, исполнительных органов власти и их подведомственных учреждений. Здесь созданы наилучшие условия для выгодных, эффективных и прозрачных электронных торгов в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы госзакупок.

Комфортные условия для продавцов и покупателей

Сторонами тендеров в рамках закупок для государственных нужд выступают продавцы и покупатели (заказчики). Первые участвуют в тендерах, размещённых на площадке для электронных торгов, а вторые публикуют свои предложения с указанием даты проведения торгов. В назначенную дату все заявленные исполнители принимают участие в тендеры, и победитель, отвечающий всем выдвинутым условиям и предложивший лучшую цену, выигрывает контракт. Электронная площадка для торгов в обеспечение потребностей и нужд государственных предприятий и органов исполнительной власти smarttender.biz предоставляет максимально комфортные условия для участия в тендерах как для заказчиков, так и для исполнителей. Преимуществами площадки является удобный и интуитивно понятный интерфейс, наглядность, умная система поиска тендеров по нужным критериям, а также максимальная простота прохождения процедуры торгов в соответствии с нормами закона о госзакупках.