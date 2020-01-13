На Харьковщине будут судить чиновника за завладение и растрату около 500 тонн угля

Начальника отдела Близнюковской районной государственной администрации Харьковской области обвиняют в завладении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в суд направлен обвинительный акт в отношении по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, чиновник получил на ответственное хранение от частного предприятия около 500 тонн угля, которым течение декабря 2013 - апреля 2014, используя свое служебное положение, чиновник завладел и растратил.

По истечении сроков хранения угля, предприятие его не получило и обратилось в суд.

Решением Хозяйственного суда Харьковской области с Близнюковской райгосадминистрации Харьковской области в пользу частного предприятия взыскана стоимость указанного угля в сумме 683 тысяч гривен.

Возмещение средств за вред, причиненный им путем завладения имуществом, состоялась за счет государственного бюджета.

Постановлением Близнюковского районного суда Харьковской области начальник отдела отстранен от должности.

Также прокуратурой подготовлен иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба бюджету.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.