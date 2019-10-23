 

На Харьковщине лесоруб-нелегал вырубил деревья на 30 тысяч гривен

23 октября 2019 г. 9:45
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Жителю Харьковщины сообщено о подозрении в совершении незаконной вырубки деревьев на сумму свыше 30 000 гривен. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следствием установлено, что 9 октября на территории лесничества вблизи села Серяки Дергачевского района 27-летний харьковчанин спилил бензопилой деревья породы дуб, клен и липа, не предназначенные к санитарной вырубке.

Бензопила и транспортное средство с грузом изъяты.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. 

Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. 

 

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