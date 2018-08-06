На украинских АЗС за выходные выросли цены на топливо

С 3 по 6 августа операторы розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах от 5 до 50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

В частности, в сети Рур Групп все виды топлива подорожали на 50 коп./л, сеть Glusco повысила цены на 25 коп./л.

В киевской сети KLO стоимость бензина выросла на 5-25 коп./л.

Сети автозаправок Mango, Фактор и Marshal повысили цены на 0,1-1,2 грн./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6-3 августа 2018 года, грн/л: