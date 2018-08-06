На украинских АЗС за выходные выросли цены на топливо

С 3 по 6 августа операторы розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах от 5 до 50 копеек за литр.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.
В частности, в сети Рур Групп все виды топлива подорожали на 50 коп./л, сеть Glusco повысила цены на 25 коп./л.
В киевской сети KLO стоимость бензина выросла на 5-25 коп./л.
Сети автозаправок Mango, Фактор и Marshal повысили цены на 0,1-1,2 грн./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 6-3 августа 2018 года, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,29
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Shell
|
30,18
|
0,00
|
31,22
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,70
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
KLO
|
28,74
|
+0,05
|
29,74
|
+0,15
|
30,74
|
+0,25
|
27,64
|
-0,05
|
Marshal
|
26,50
|
+0,10
|
27,50
|
+0,10
|
x
|
x
|
25,30
|
-0,10
|
Glusco
|
29,00
|
+0,25
|
30,00
|
+0,25
|
31,00
|
+0,25
|
27,50
|
+0,25
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Рур груп
|
28,49
|
+0,50
|
28,99
|
+0,50
|
x
|
X
|
26,99
|
+0,50
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Mango
|
26,79
|
+0,20
|
27,79
|
+0,20
|
30,19
|
+1,20
|
25,99
|
+0,30
|
Фактор
|
27,00
|
+0,10
|
28,00
|
+0,10
|
x
|
x
|
25,30
|
+0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
28,42
|
+0,01
|
29,37
|
+0,01
|
30,55
|
+0,02
|
27,19
|
+0,01