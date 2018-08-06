На украинских АЗС за выходные выросли цены на топливо

06 августа 2018 г. 15:20
Источник: Новое время
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С 3 по 6 августа операторы розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах от 5 до 50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

В частности, в сети Рур Групп все виды топлива подорожали на 50 коп./л, сеть Glusco повысила цены на 25 коп./л.

В киевской сети KLO стоимость бензина выросла на 5-25 коп./л.

Сети автозаправок Mango, Фактор и Marshal повысили цены на 0,1-1,2 грн./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6-3 августа 2018 года, грн/л:

Компания

А-92, грн/л

А-95, грн/л

А-95+, грн/л

ДТ, грн/л

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

AMIC

29,29

0,00

29,79

0,00

30,79

0,00

28,29

0,00

Shell

30,18

0,00

31,22

0,00

33,60

0,00

28,68

0,00

SOCAR

30,99

0,00

31,99

0,00

32,99

0,00

29,49

0,00

WOG

30,95

0,00

31,95

0,00

32,95

0,00

29,45

0,00

Авиас

26,95

0,00

27,95

0,00

28,45

0,00

26,00

0,00

БРСМ-Нафта

26,70

0,00

27,49

0,00

28,82

0,00

25,55

0,00

KLO

28,74

+0,05

29,74

+0,15

30,74

+0,25

27,64

-0,05

Marshal

26,50

+0,10

27,50

+0,10

x

x

25,30

-0,10

Glusco

29,00

+0,25

30,00

+0,25

31,00

+0,25

27,50

+0,25

ОККО

30,99

0,00

31,99

0,00

32,99

0,00

29,49

0,00

Рур груп

28,49

+0,50

28,99

+0,50

x

X

26,99

+0,50

Укрнафта

27,00

0,00

28,00

0,00

28,50

0,00

26,00

0,00

Mango

26,79

+0,20

27,79

+0,20

30,19

+1,20

25,99

+0,30

Фактор

27,00

+0,10

28,00

+0,10

x

x

25,30

+0,10

Средняя цена в Украине:

28,42

+0,01

29,37

+0,01

30,55

+0,02

27,19

+0,01

 

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