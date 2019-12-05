Сегодня, 5 декабря, в Харькове началась сессия облсовета.
Глава ХОГА Алексей Кучер сегодня впервые в президиуме, это первая сессия с его участием.
На повестке дня сессии - 80 вопросов, в том числе - бюджет на 2020 год и программа социально-экономического развития Харьковской области.
Игоря Райнина и Юлии Светличной в сессионном зале сегодня нет.
К главе облсовета Сергею Чернову поступило заявление от фракции БПП о прекращении её существования.
Как он сообщил, вместо нее в облсовете создана новая фрацкия "За Харьковщину", в ее состав вошли 17 депутатов.
Заседание продолжается.