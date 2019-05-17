Незаконные лесорубы вырубили деревья под Харьковом

17 мая 2019 г. 14:27
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15 мая в полицию поступила информация о том, что на территории Домашанского сельского совета Лозовского района Харьковской области неизвестные пилят деревья. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили и изъяли свежеспиленные деревья в количестве 1 куба, две бензопилы и 3 топора. 

Сейчас правоохранители решают вопрос о наложении ареста на вышеуказанное имущество. 

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 57-летний житель Лозовой. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы. 

 

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