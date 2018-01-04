Переход на автономное отопление. Во сколько обойдется украинцам отказ от централизованной системы?

Жители сразу нескольких пятиэтажек в поселке Васищево отказались от централизованного отопления больше года назад и установили в квартирах газовые котлы. Часть денег на реконструкцию газопроводов получили из местного бюджета после многочисленных обращений к чиновникам, остальные работы проводили за собственные средства – с каждой квартиры в среднем 20-25 тысяч гривен. Но эти расходы, уверяют, теперь позволяют отапливать жилье в холодные дни с минусовой температурой вдвое дешевле, чем выходило при использовании централизованной системы, а когда на улице «плюс» - суммы в платежках совсем небольшие.

Андрей Горшанов, глава ОСМД:

В любой момент времени мы можем выключить котел, пойти на работу, в любой момент времен и его включить, то есть контролировтаь температуру в квартире самостоятельно. Проектная документация, включая пусконаладочные системы все и так далее обошлась около 11-12 тысяч гривен, могу ошибаться. Плюс к этому всему у нас были расходы на покупку оборудования, батареи, трубы и так далее.

Газовщики рассказывают, после начала стремительного роста тарифов, спрос на установку индивидуального газового отопления существенно увеличился. Но в отличии от частных домов, процесс перевода многоквартирных, небыстрый и может продолжаться несколько месяцев. Для этого нужно согласие абсолютно всех жителей, затем необходимо получить разрешение на переоснащение дома от специальной комиссии, которая в выводах учтет технические возможности существующей системы газоснабжения. Только после разрешения комиссии возможно отключение от централизованной системы, разработка проекта и проведение необходимых работ по переходу на газовое отопление.

Юрий Семыка, нач. производственно-технического отдела ПАО "Харьковгаз":

Это решение должно быть о переводе на поквартирное индивидуальное отопление должно быть поддержано всеми жильцами жилого многоквартирного дома. Должен быть протокол с подписями всех жильцов о согласии на перевод. И собственник дома имеет тогда право обратиться в постоянно действующую межведомственную комиссию по решению данных вопросов об отключении центрального отопления и переводе квартир многоэтажного жилого дома на индивидуальное газовое отопление.

Сэкономить на оплате за тепло и горячую воду можно также с помощью установки в помещении электрокотла. Он безопасный и удобный в управлении, поскольку заниматься регулированием не обязательно, вместо этого можно просто задать необходимую температуру теплоносителя или, при наличии внешнего термодатчика, воздуха. Кроме того, на электроотопление действует льготный тариф – 90 копеек за киловатт-час при условии, что потребитель использует не больше 3 тысяч киловатт в течение месяца. Оформить его можно, получив соответствующие документы. Однако, быстро установить и электрокотел есть возможность не всегда, в некоторых многоквартирных домах необходимо дополнительно увеличивать мощность системы.

Вадим Шевченко, нач. сектора "Харьковэнергосбыт":

Единственное ограничение в этом случае могут быть отсутствие мощности на данный объект потребителя, который указан в договоре о пользовании электрической энергией. Если же котел и сама отопительная система по своей мощности превышает мощность разрешенную по договору, потребителю нужно будет увеличить мощность в установленном порядке.

Еще один способ экономии во время отопительного сезона – новые технологии – это и тепловые насосы, и гелиоколлекторы, или другими словами, а также использование экотоплива, например, брикетов из отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Самый лучший результат, уверяют специалисты, достигается при комбинировании разных технологий. Но переоборудовать можно не каждое здание, использование таких способов отопления будет выгодным вариантом для частных домов с большой площадью, или же в том случае, если установка оборудования будет предусмотрена во время проектирования многоэтажки.

Сергей Дыль, совладелец группы компаний АВС:

Хороший пеллетный котел позволяет автоматизированно, без больших затрат, я имею ввиду физической энергии, обеспечить отопление дома с экономией где-то в 35-60%. Самый технологичный способ отопления в нашем регионе - это телповой насос, но он требует самых больших затрат изначальных и, наверное, рекомендуется, при проектировании новых домов.

В данный момент, подчеркивают специалисты, расходы на установку такого современного оборудования существенные – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч гривен, в зависимости от объема работ. Но при этом в будущем, его использование станет не только экономией на оплате за отопление и горячую воду, но и дополнительным заработком – энергию, которую генерируют солнечные панели или ветровые электростанции государство покупает у владельцев по так называемому «зеленому тарифу», который привязан к курсу евро.