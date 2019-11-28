Предпринимателя обвиняют в присвоении бюджетных средств на ремонте крыши и подделке документов

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который присвоил вверенное ему имущество и подделал официальный документ с целью его дальнейшего использования, по ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Станислава Пиева, в октябре 2018 между Русско-Лозовским сельским советом Дергачевского района Харьковской области и физическим лицом-предпринимателем был заключен договор о капитальном ремонте кровли здания в селе Новое. Общая сумма договора составила более 765 тысяч гривен.

Однако предприниматель, который должен был выполнить ремонтные работы, присвоил часть средств, предназначенных для оплаты ремонта кровли. Он завысил объем выполненных работ и стоимость производственных ресурсов путем внесения в документы первичного учета заведомо ложных сведений.

Таким образом предприниматель присвоил бюджетные средства и нанес ущерб государству на сумму свыше 150 тысяч гривен.

Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

