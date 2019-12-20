Работника харьковской таможни подозревают в причинении ущерба государству на сумму более полумиллиона гривен

Правоохранители сообщили о подозрении работнику таможни на Харьковщине по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни провел растаможивание оборудования под заведомо неправильным кодом классификации товара, тем самым поспособствовав неуплате предприятием ввозной пошлины и налога.

Действиями работника таможни государству нанесен ущерб на сумму 540 тысяч гривен, что является тяжкими последствиями.

19 декабря 2019 года при проведении обысков правоохранители изъяли документы, свидетельствующие о совершении служащим уголовного преступления.

Таможеннику сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.