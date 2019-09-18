 

Рада приняла два закона по ведению бизнеса

18 сентября 2019 г. 12:24
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Верховная Рада на заседании в среду, 18 сентября, приняла во втором чтении два законопроекта: декриминализировала фиктивное предпринимательство и отменила лицензии операторам телекоммуникаций.

Второй закон предусматривает устранение законодательной коллизии норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключить из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций.

Документом предусматривается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

Закон будет способствовать уменьшению админдавления на субъекты хозяйствования и упрощению условий создания и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Первым законом нардепы изъяли из Уголовного кодекса статью 205 Фиктивное предпринимательство, которая предусматривает штрафы до 85 тыс. грн.

Кроме того, нардепы повысили суммы уклонения от уплаты налогов, при неуплате которых можно привлечь к ответственности согласно ст. 212 УКУ.

Также закон увеличивает штрафы за уклонение от уплаты налогов с 17-34 тыс. грн до 51-85 тыс. грн. За то же нарушение группой лиц или если в результате в бюджеты или госфонды не поступили крупные суммы денег, штрафы увеличили с 34-51 тыс. грн до 85-119 тыс. грн.

Ранее сегодня Рада изменила закон об Антикоррупционном суде.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.