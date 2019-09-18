Рада приняла два закона по ведению бизнеса

Верховная Рада на заседании в среду, 18 сентября, приняла во втором чтении два законопроекта: декриминализировала фиктивное предпринимательство и отменила лицензии операторам телекоммуникаций.

Второй закон предусматривает устранение законодательной коллизии норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключить из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций.

Документом предусматривается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

Закон будет способствовать уменьшению админдавления на субъекты хозяйствования и упрощению условий создания и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Первым законом нардепы изъяли из Уголовного кодекса статью 205 Фиктивное предпринимательство, которая предусматривает штрафы до 85 тыс. грн.

Кроме того, нардепы повысили суммы уклонения от уплаты налогов, при неуплате которых можно привлечь к ответственности согласно ст. 212 УКУ.

Также закон увеличивает штрафы за уклонение от уплаты налогов с 17-34 тыс. грн до 51-85 тыс. грн. За то же нарушение группой лиц или если в результате в бюджеты или госфонды не поступили крупные суммы денег, штрафы увеличили с 34-51 тыс. грн до 85-119 тыс. грн.

Ранее сегодня Рада изменила закон об Антикоррупционном суде.