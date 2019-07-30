 

Реконструкция Московского проспекта: за полтора года сделали косметический ремонт и заменили новые рельсы

30 июля 2019 г. 18:00
Автор: Андрей Несмиян
461 просмотр

Начало Московского проспекта городские власти ремонтировали почти полтора года - и только вот открыли. Пока коммунальные работники устанавливают дорожные знаки, водители проверяют новый асфальт. Автомобилисты говорят: закрытая улица - это всегда неудобства, и просят городскую власть, если уж перекрывать дороги, то для чего-то более серьезного, чем косметический ремонт.

Артур Мкртчян, водитель

Неудобства, неудобства - они всегда, любую улицу, тем более, в центре города перекрой, а это уже неудобства для водителей… Она узковата. Вот посмотрите - машины стоят, вот все и двигаются по трамвайным рельсам. Узко, узко, надо бы в городе дороги пошире. Думать надо бы что-то

Долгострой надоел не только Артуру. У некоторых водителей уже даже закрадываются подозрения, почему ремонт длился столь долго. Обвиняют коррупционеров - они дескать и воруют деньги, которые должны пойти на зарплаты работникам и сами ремонтные работы.

Александр Пашкевич, водитель

Делают у нас все время долго, потому что людей нету и финансирования нет, ну, как всегда не доходит - вот тебе две простых причины, ведь кто пойдет за эти деньги работать, если бы оно до людей доходило - было бы легче, то у людей бы зарплаты были и было бы все легче…Разворовывается все, до людей не доходит. Я не знаю, но меньше б в карманы совали, а давали людям - лучше было бы: им чуть-чуть, людям чуть-чуть.

Несколько претензий к реконструкции проспекта есть и у Харьковского антикоррупционного центра. Основной вопрос: почему городские власти решили перекладывать трамвайные рельсы, которые отремонтировали всего за несколько месяцев до этого за огромные средства.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

До міської влади дві основні претензії: це те, що спочатку реконструювали трамвайні колії в 2016-2017 на цій ділянці, потім їх знімали, і воно знову ввійшло в нову реконструкцію, вартість цієї реконструкції трамвайниї колій. Друга - це те, що двічі переносилося закінчення цього ремонту - спочатку з кінця 18-го на кінець 19-го, а потім з кінця 19-го на кінець 20-го, тобто досить довго ця реконструкція відбувається.

Однако узнать ответ на все эти вопросы непосредственно у самих чиновников не получается - на телефонные звонки руководитель департамента связей с общественностью не отвечает.
 

Видео: 

Реконструкция Московского проспекта 30.07.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.