 

Топливо на заправках может подешеветь - представитель Президента

18 июля 2019 г. 16:50
Источник: UNN
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На сегодня есть основания для дальнейшего снижения цен на топливо на автомобильных заправочных станциях.

Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook. 

"Сегодня на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, есть основания для еще некоторого снижения розничных цен", - отметил Герус.

Напомним, представитель Президента в Кабмине сообщил, что правительство приняло постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива, поставляемого трубопроводным транспортом и сжиженного газа.

По его словам, "соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС".

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