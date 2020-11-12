У кого заказать пластиковые окна?®

Рынок металлопластиковых оконных конструкций Киева изобилует компаниями. Здесь свои услуги предлагают как опытные игроки, так и недавно начавшие свою деятельность фирмы. Наряду с компаниями-производителями есть немало посредников. Кроме того остаются риски обращения к мошенникам, которые обещают подозрительно низкую цену, забирают оплату, кормят обещаниями или исчезают без следа.

Каждая фирма предлагает свой ассортимент продукции: профилей, стеклопакетов, фурнитуры, дополнительных аксессуаров. От них прямо зависят эксплуатационные свойства и цены. Плюс компании могут иметь разный набор дополнительных услуг. Поэтому заказать пластиковые окна не так просто, как может показаться.

Первый и самый важный критерий выбора оконной компании – опыт. И в этом контексте каждый год существования добавляет причин заказать пластиковые окна именно у такого проверенного временем игрока. Оптимальный вариант сегодня – сотрудничать с компаниями с опытом от 10 лет и более. К примеру, известная киевская компания «Стандарт окна» работает на рынке с 2003 года. Тогда сфера пластикового остекления в стране только начинала формироваться. И аналогичных по уровню опыта фирм намного меньше, а значит, круг выбора сужается. Давайте разберёмся с ключевыми моментами, на которые стоит обратить внимание.

Большой опыт

В Киеве представлены сотни оконных компаний. Нелегко отсеять большинство и сформировать пул из нескольких основных фаворитов, не говоря уже о выборе одной единственной фирмы.

Прежде чем заказать металлопластиковые окна, нужно больше узнать про интересующие вас оконные компании. Нужно понимать, что даже фирма-однодневка сегодня может предложить потенциальному заказчику удобный сайт, разные документы и сертификаты соответствия, многочисленные контакты для связи и даже открыть офис.

С аналогичным набором каждой весной появляются новые оконные фирмы, а ближе к осени многие из них закрываются. Между новыми игроками и мошенниками нельзя ставить знак равенства. Но риски того, что новички окажутся недобросовестными и подведут, выше.

Собственные производственные мощности

Покупать окна стоит у производителей. У них есть собственные производственные мощности (завод), где осуществляется сборка готовых окон из ПВХ с нужными размерами и комплектующими.

У посредников, которых в Киеве также достаточно, своего производства нет. Они передают свои заказы компаниям-производителям, как правило, увеличивая итоговую стоимость для заказчика. Как отмечают в компании «Стандарт окна», собственное производство – это окна без наценок. Плюс они готовы сделать замеры в любое время и гарантируют минимальные сроки изготовления.

Проверенные партнеры

Ещё один важный момент, который даст понять, у кого заказать металлопластиковые окна – перечень партнёров. Если фирма сотрудничает с такими брендами как Rehau, Salamander, Roto, MACO, WDS, OPENTECK и другие, то точно способна обеспечить высокое качество готовой продукции, соответствующее лучшим европейским стандартам.