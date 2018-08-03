В Харькове разоблачили схему хищения средств КП через "конвертационный центр"

03 августа 2018 г. 16:26
1 просмотр

Харьковские правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

В рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины в Харькове разоблачили ряд субъектов хозяйствования, которые из-за ранее созданного ими "конвертационного центра" разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий.

Правоохранители провели 16 обысков, шесть из которых - в офисных помещениях этих субъектов, и десять – по местам проживания руководителей предприятий. 

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства ведения противоправной деятельности злоумышленниками.

Установлено, что теневой оборот «конвертационного центра» составил более 200 миллионов гривен. 

Преступная схема действовала так: коммунальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 15 компаний якобы за приобретенные товары и услуги.

Затем средства снимали наличными и, вычитая определенный процент от проконвертированной суммы, передавали заказчикам незаконной услуги. Так происходило хищение бюджетных средств территориальной общины.

В отношении трех участников "конвертационного центра" в мае были направлены в суд  обвинительные акты по ст.28, 205 УК Украины.

Правоохранители продолжают расследование, устанавливают  причастных к преступлению лиц и изучают возможную связь между руководителями субъектов хозяйственной деятельности и коммунальных предприятий.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          В крупную охранную фирму требуются сотрудники охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.