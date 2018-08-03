В Харькове разоблачили схему хищения средств КП через "конвертационный центр"

Харьковские правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

В рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины в Харькове разоблачили ряд субъектов хозяйствования, которые из-за ранее созданного ими "конвертационного центра" разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий.

Правоохранители провели 16 обысков, шесть из которых - в офисных помещениях этих субъектов, и десять – по местам проживания руководителей предприятий.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства ведения противоправной деятельности злоумышленниками.

Установлено, что теневой оборот «конвертационного центра» составил более 200 миллионов гривен.

Преступная схема действовала так: коммунальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 15 компаний якобы за приобретенные товары и услуги.

Затем средства снимали наличными и, вычитая определенный процент от проконвертированной суммы, передавали заказчикам незаконной услуги. Так происходило хищение бюджетных средств территориальной общины.

В отношении трех участников "конвертационного центра" в мае были направлены в суд обвинительные акты по ст.28, 205 УК Украины.

Правоохранители продолжают расследование, устанавливают причастных к преступлению лиц и изучают возможную связь между руководителями субъектов хозяйственной деятельности и коммунальных предприятий.