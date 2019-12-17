В Харькове стартовали продажи елок: что выгоднее - искусственная или живая и пахнущая?

- Почем ёлка? - Какая? — Вот эта. — Вот эта красавица? - Да. - 450.

С началом новогоднего бума за елкой пришла и Мария, говорит, из года в год выбирает только настоящую, пахнущую зимнюю красавицу, поэтому и сегодня приобрела сосну за 350 гривен.

Мария, покупательница

Конечно, наверное, за искусственную - в целях сохранения экологии. Но, у меня её нет , и она очень дорого стоит, поэтому я покупаю натуральную, из-за запаха и вообще, чтобы для праздника.

В этом году, говорит Павел, цены на вечнозеленые атрибуты новогоднего праздника увеличились, как минимум на полсотни, по сравнению с прошлым годом. Все эти сосны приехали в Харьков из Чернигова, имеют чипы, а цена колеблется от 250 до 600 гривен. И хотя на продажу сосны выставили только несколько дней назад, спрос, говорит Павел, уже немалый.

Павел Скляров, торгует елками

Те люди, которые гурманы нового года, они в основном берут крымский сорт - длиннохвойная. А в основном хотят все среднего размера, ну, метр восемьдесят-два метра, пышненькую.

Торгует Павел крымской и обыкновенной стриженой сосной. Вот эта, например, крымского сорта, ей около пяти лет, имеет длинную и хорошую хвою, хвалит товар Павел.

-Кора дерева, обратите внимание, как змеиная кожа, видите, и она блестит. Вот и всё, всё отличие. - Скільки така красуня обійдеться? - Така красуня обійдеться гривен 400.

А вот любимый сорт Павла. Мужчина говорит, его дом всегда украшает именно такое деревце.

Это не сплошняк, это выборка, стриженка — это фермерская. Обязательно летом её подстригают для того, чтобы к продаже выросли почечки, которые в квартире при комнатной температуре дают запах.

А для тех, у кого квадратура не позволяет поставить большую и пышную елку, есть вот такие милые икебаны, которые спокойно расположатся на столе или на тумбочке.

Это икебана, делаются, смереки из Закарпатья, приносят смереки и тут вяжут её. Большая смерека - 250, а маленькая - 120.

Елочный рынок большой и для тех, кто желает встретить Новый год с искусственным деревом, не нанося вреда природе.

Ирина

Нет, мне жалко их, ну, жалко мне эти ёлки.

София

Зато она на 10 лет минимум, у нас искусственная уже 4 года, всё с ней в порядке.

На рынке искусственных елок и сосен в зависимости от качества, дизайна и высоты цены на рождественские красавицы стартуют от 100 и могут превышать 4 тысячи гривен. Ранее, говорит Оксана, был большой спрос на елки, сейчас же горожане предпочитают искусственную сосну.

А вот, собственно, и дорогие деревца, некие новинки сезона – литые, с напылением снега, как только что из леса.

Оксана Босых, торгует елками и новогодними украшениями

Нет, цена не отличается от цвета, отличается только от высоты, от высоты елочки или сосны. Это сосна 1,2 м высота, гривен 500 гривен она стоит, производства Западная Украина, очень хорошего качества, гарантия у них до 20 лет.

Всего в этом году Государственное агентство лесных ресурсов Украины планирует реализовать около 500 тысяч елок. Они призывают жителей Украины покупать только законно вырубленные ели, потому что за самовольно спиленное дерево предусмотрены штрафы.