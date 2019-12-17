В Харькове стартовали продажи елок: что выгоднее - искусственная или живая и пахнущая?

17 декабря 2019 г. 18:50
Автор: Алина Тюхай
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- Почем ёлка? - Какая? — Вот эта. — Вот эта красавица? - Да. - 450. 

С началом новогоднего бума за елкой пришла и Мария, говорит, из года в год выбирает только настоящую, пахнущую зимнюю красавицу, поэтому и сегодня приобрела сосну за 350 гривен.

Мария, покупательница

Конечно, наверное, за искусственную - в целях сохранения экологии. Но, у меня её нет , и она очень дорого стоит, поэтому я покупаю натуральную, из-за запаха и вообще, чтобы для праздника.

В этом году, говорит Павел, цены на вечнозеленые атрибуты новогоднего праздника увеличились, как минимум на полсотни, по сравнению с прошлым годом. Все эти сосны приехали в Харьков из Чернигова, имеют чипы, а цена колеблется от 250 до 600 гривен. И хотя на продажу сосны выставили только несколько дней назад, спрос, говорит Павел, уже немалый.

Павел Скляров, торгует елками

Те люди, которые гурманы нового года, они в основном берут крымский сорт - длиннохвойная. А в основном хотят все среднего размера, ну, метр восемьдесят-два метра, пышненькую.

Торгует Павел крымской и обыкновенной стриженой сосной. Вот эта, например, крымского сорта, ей около пяти лет, имеет длинную и хорошую хвою, хвалит товар Павел.

-Кора дерева, обратите внимание, как змеиная кожа, видите, и она блестит. Вот и всё, всё отличие. - Скільки така красуня обійдеться? - Така красуня обійдеться гривен 400.

А вот любимый сорт Павла. Мужчина говорит, его дом всегда украшает именно такое деревце.

Это не сплошняк, это выборка, стриженка — это фермерская. Обязательно летом её подстригают для того, чтобы к продаже выросли почечки, которые в квартире при комнатной температуре дают запах.

А для тех, у кого квадратура не позволяет поставить большую и пышную елку, есть вот такие милые икебаны, которые спокойно расположатся на столе или на тумбочке.

Это икебана, делаются, смереки из Закарпатья, приносят смереки и тут вяжут её. Большая смерека - 250, а маленькая - 120. 

Елочный рынок большой и для тех, кто желает встретить Новый год с искусственным деревом, не нанося вреда природе.

Ирина

Нет, мне жалко их, ну, жалко мне эти ёлки.

София

Зато она на 10 лет минимум, у нас искусственная уже 4 года, всё с ней в порядке.

На рынке искусственных елок и сосен в зависимости от качества, дизайна и высоты цены на рождественские красавицы стартуют от 100 и могут превышать 4 тысячи гривен. Ранее, говорит Оксана, был большой спрос на елки, сейчас же горожане предпочитают искусственную сосну.

А вот, собственно, и дорогие деревца, некие новинки сезона – литые, с напылением снега, как только что из леса.

Оксана Босых, торгует елками и новогодними украшениями

Нет, цена не отличается от цвета, отличается только от высоты, от высоты елочки или сосны. Это сосна 1,2 м высота, гривен 500 гривен она стоит, производства Западная Украина, очень хорошего качества, гарантия у них до 20 лет.

Всего в этом году Государственное агентство лесных ресурсов Украины планирует реализовать около 500 тысяч елок. Они призывают жителей Украины покупать только законно вырубленные ели, потому что за самовольно спиленное дерево предусмотрены штрафы.

 

Видео: 

В Харькове стартовали продажи елок: что выгоднее - искусственная или живая и пахнущая? 17.12.19

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