В Харькове в нелегальном цехе изъяли кальянного угля и табака на сумму более 600 тысяч гривен

05 мая 2018 г. 11:36
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Правоохранители выявили цех нелегального производства угля для кальяна.

Об этом сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов ГФС в г. Харькове.

На производстве угля работали несовершеннолетние лица, граждане Украины и иностранцы, которые работали без надлежащего оформления на работе и не были обеспечены надлежащими условиями труда.

Нелегальные работники жили на месте производства и работали в ночное время.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство  по ст.172 ч.1 Уголовного кодекса Украины по поводу грубого нарушения законодательства о труде.

Также правоохранители установили места реализации произведенного нелегального угля для кальяна, а также  подакцизный товар - табак для кальяна, который реализовывали без каких-либо документов о его происхождении и лицензий.

В апреле 2018 года по адресам мест производства и реализации правоохранители провели обыски, в ходе которых нашли и изъяли товарно-материальные ценности на общую сумму 643,3 тыс. грн., а именно:

промышленное оборудование и 90 коробок с расфасованным углем для кальяна ориентировочной стоимостью 151,2 тыс. грн.,

5 тыс. 329  пачек табака кальянного ориентировочной стоимостью  483,2 тыс. грн.

Сейчас проводится дальнейшее расследование.

Все обстоятельства устанавливаются.

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