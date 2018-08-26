В поселке Донец отремонтируют систему водоснабжения

Водопровод, который не ремонтировался более 50 лет, обеспечивает питьевой водой 2500 жителей населенного пункта.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, вынести вопрос финансирования ремонтных работ на рассмотрение сессии областного совета пообещал жителям Донца заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко, который вместе с Михаилом Черняком посетил населенный пункт в рамках рабочей поездки в Змиевской район.

Представители областной администрации провели встречу с руководством КП «Донец» и пообщались с жителями поселка.

«У нас прекрасная вода, добываемая на глубине 860 метров, она соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Но система водоснабжения очень старая и не выдерживает нагрузки, у нас 3-4 прорыва в месяц», - рассказал директор КП «Донец» Николай Науменко.

Реконструировать необходимо водопровод от скважины до частного сектора и по улицам Олимпийская, Мира, Садовая, Маяковского, Вишневая, Дружбы, Гагарина и Юбилейная.

«Задача председателя ХОГА Юлии Светличной - обеспечить комфортные условия проживания и предоставление качественных услуг для жителей всех без исключения населенных пунктов области. И вопрос обеспечения качественной питьевой водой, безусловно, является очень важным. Мы понимаем это, и по инициативе областной государственной администрации вопрос финансирования работ из областного бюджета будет вынесен на рассмотрение депутатов областного совета», - заверил Евгений Шахненко жителей Донца.