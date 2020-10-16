Всемирный банк прогнозирует серьезный экономический кризис из-за пандемии

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что пандемия коронавируса может стать причиной серьезного экономического кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg Television.

"Это началось не как финансовый кризис, но перерастает в серьезный экономический кризис с очень серьезными финансовыми последствиями. Впереди долгий путь", - отметила Райнхарт.

Отвечая на вопрос о том, не является ли покупка облигаций центральными банками для поддержания низкой доходности в конечном итоге игрой с нулевой суммой, так как все это делают, экономист сказала:

"Это война. Во время войны правительства финансируют свои военные расходы, как могут, и прямо сейчас в этом есть острая необходимость. Сценарий, в котором мы находимся, не является устойчивым".

Ранее Всемирный банк зафиксировал рост количества бедных стран из-за коронакризиса.

ВБ констатировал погружение мировой экономики в глубочайшую рецессию за последние 80 лет.

В МВФ заявили, что за 9 месяцев резко выросли показатели безработицы, бедности и существенно повысился риск для экономик стран с низким доходом.