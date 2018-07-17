Выбираем оригинальную опору для столов®

Чтобы получить интересный стол, которого ни у кого не было, сделать реконструкцию своего старого столика или просто подобрать неожиданное сочетание с какой-нибудь столешницей, можно заказать специальную опору. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов этой комплектующей, каждый из которых может стать тем самым нестандартным, полностью оправданным дополнением.

Чтобы отыскать оптимальное решение, просмотрите каталог на странице интернет-магазина «Фешемебельный» https://feshmebel.com.ua/stolovaja/opory-dlja-stolov/. Здесь представлены современные эффектные модели, с помощью которых можно получить стол любой сложности в желаемом стилистическом решении. Главное, помнить про несколько несложных правил.

Что нужно учитывать, подбирая опору для стола?

Опоры, или каркасы для столов бывают различными по форме. Наиболее распространенными вариантами считаются:

Диск. Представляющий собой плоскую подставку на ножке, которая фиксируется непосредственно под столешницей.

Паук. Его особенность заключается в наличии нескольких ножек, обеспечивающих повышенную устойчивость для будущего стола.

Двойные опоры. Они применяются для больших столов, позволяют стандартный предмет мебели превратить в настоящий дизайнерский аксессуар.

Классические каркасы. По внешнему виду они похожи на коробы без боковых граней. Чаще всего их применяют для журнальных и стационарных обеденных столиков, ведь под ними можно предусмотреть удобную систему хранения с корзинами или ящиками.

Каждый вариант имеет свои преимущества, главное, чтобы вам было комфортно, и готовый стол соответствовал вашим требованиям.







Отдельное значение приобретает материал конструкции и ее стилистическое оформление. Так для «лофт» и других современных интерьеров, требующих лаконичного подхода, потребуется опора из металла – светлого или темного. Классические гостиные и столовые, а также помещения в стиле «рококо» и арт-деко требуют более оригинальных и сложных конструкций, с резными элементами, переплетающимися деталями, перфорированными дополнениями.

Чаще всего в качестве материала для опоры стола используют натуральную древесину, чугун и другие металлические сплавы. Все потому, что они крайне устойчивы к механическим повреждениям, подходят для долгосрочной эксплуатации, не нуждаются в многокомпонентном уходе, покрываются всевозможными декоративными покрытиями, что значительно расширяет спектр вариантов дизайнов.

Большая часть опор создается для определенного типа столешницы, например, квадратного или овального варианта. Поэтому подбирая ее, необходимо уточнить, станет ли она тем самым беспроигрышным решением. Важно учитывать и то, что легкие конструкции оптимальны в том случае, если вам придется часто перемещать стол. А вот тяжелые, наоборот, отличаются повышенной устойчивостью, поэтому их лучше применять стационарно.

Подбирая опору, изучите каталог на feshmebel.com.ua, ведь именно здесь вас ожидает грандиозный ассортимент, интересных современных моделей, которые позволят реализовать задумку любой сложности. К тому же по доступной цене, независимо от того, какую опору вы выберете для своего интерьера.