За месяц задолженность населения Харьковщины за потребленный природный газ выросла более чем на 100 млн грн

На 1 ноября текущего года задолженность жителей Харькова и Харьковской области за потребленный природный газ составляет 2327 млн грн. Только за последний месяц долг населения вырос более чем на 100 млн грн (на 1 октября - 2205 млн грн).

По словам директора ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Павла Тындика, из 966 тысяч клиентов компании задолженность имеют 592 тысячи домовладений. Из них 119,2 тысячи имеют долг за газ более 5 тысяч грн.

«Мы наблюдаем обострение проблемы по накоплению долгов. Из-за глобальной пандемии законом запрещено прекращать газоснабжение бытовых потребителей, которые имеют задолженность. Поэтому поставщики газа сейчас ограничены в рычагах воздействия на должников. В результате становится все больше таких клиентов, которые просто перестали платить за потребленные ресурсы», - отметил Павел Тындик.

Он напомнил, что не стоит ждать судебного иска и постараться закрывать долги, ведь в случае решения вопроса через суд потребителю нужно будет дополнительно оплатить судебный сбор, который составляет более двух тысяч гривен, а также штрафные санкции за несвоевременную оплату, которые могут составить более 25 % от суммы задолженности. «Конечно же, мы понимаем, что в некоторых семьях карантин мог существенно повлиять на финансовое состояние. Для таких клиентов у нас предумотрена процедура реструктуризации долга, что снизит материальную нагрузку при выплате долга», - отметил директор ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ».

Напомним, что узнать о сумме своей задолженности в своем Личном кабинете на сайте 104.ua https://104.ua/ua/ или по телефону контакт-центра 0 542 76 73 04.