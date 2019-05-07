За незаконную регистрацию коровников стоимостью более миллиона гривен будут судить работницу КП

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении госрегистратора по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями государственным регистратором с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Женщину-регистратора одного из коммунальных предприятий подозревают в незаконной регистрации права собственности на коровники стоимостью более 1 млн. грн.

По данным следствия, подозреваемая, злоупотребляя полномочиями, зарегистрировала право собственности на нежилые здания, расположенные на территории Глыбоцкого сельского совета за гражданином, который не имел никаких правоустанавливающих документов на недвижимость.

За свои незаконные действия женщина получила «вознаграждение» в 7 тысяч гривен.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.