20-летний торговец метадоном отправится под суд

Мужчину, занимавшегося распространением наркотиков, задержали в октябре. 20-летний наркоторговец раскладывал свертки с наркотиками возле дома на улице Гвардейцев Широнинцев, а при виде полиции пытался убежать и избавиться от свертков, но был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Во время личного обыска у мужчины изъято несколько свертков с метадоном. Кроме того, обнаружены два хранилища в разных районах Харькова, где хранились метадон и димедрол в большом количестве.

Эти хранилища задержанный обустроил, чтобы не держать наркотики в хостеле, где он жил. Всего изъято более 300 свертков с димедролом и около 600 – с метадоном.

Салтовской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам незаконного приобретения, хранения наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств с целью сбыта в особо крупном размере, совершенных повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч .3, ч. 4 ст.321 УК Украины).