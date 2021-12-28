Харьковчанин убил молотком конфликтную соседку

Конфликты между 59-летним харьковчанином, проживающим в доме по переулку Рудничному, и его пожилой соседкой возникали регулярно, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Вечером 27 декабря мужчина пришел к женщине с молотком и нанес ей около 10 ударов в область головы, от которых 73-летняя пострадавшая скончалась на месте.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова задержан 59-летний харьковчанин по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводится следственными отделами полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области.