Метель в Харькове: полиция просит водителей воздержаться от поездок

В связи с ухудшением погодных условий на Харьковщине полиция просит водителей воздержаться от поездок без необходимости.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ближайшее время область попадет под влияние циклона, что приведет к существенному ухудшению погодных условий.

Водителей, которые все же выедут на дороги, призывают соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию ​​и интервал.

«Если нет необходимости, желательно воздержаться от выездов, особенно за пределы области. Также напоминаем о необходимости надлежащей парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Если вы попали в затруднительную ситуацию, вы всегда можете обратиться за помощью в полицию, позвонив по линии 102», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, на Харьковщину пришел активный «ныряющий» циклон из стран Балтии. 3 января погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтому) и могут привести к нарушению движения на дорогах.

Также в полиции напомнили водителям транспортных средств о необходимости надлежащей парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.