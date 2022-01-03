Метель в Харькове: полиция просит водителей воздержаться от поездок

В связи с ухудшением погодных условий на Харьковщине полиция просит водителей воздержаться от поездок без необходимости.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ближайшее время область попадет под влияние циклона, что приведет к существенному ухудшению погодных условий.
Водителей, которые все же выедут на дороги, призывают соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал.
«Если нет необходимости, желательно воздержаться от выездов, особенно за пределы области. Также напоминаем о необходимости надлежащей парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Если вы попали в затруднительную ситуацию, вы всегда можете обратиться за помощью в полицию, позвонив по линии 102», — сказано в сообщении.
Как сообщалось, на Харьковщину пришел активный «ныряющий» циклон из стран Балтии. 3 января погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтому) и могут привести к нарушению движения на дорогах.
Также в полиции напомнили водителям транспортных средств о необходимости надлежащей парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.