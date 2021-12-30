На Державинской задержали мужчин с краденым кабелем

В Слободском районе Харькова патрульные полицейские задержали мужчин, вероятно, причастных к краже кабеля.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 30 декабря, ночью патрульные получили информацию о срабатывании сигнализации у дома по улице Державинской.

Прибыв по указанному адресу, патрульные стали осматривать близлежащую территорию.

В подвале многоэтажки инспекторы обнаружили двух мужчин, которые имели с собой смотки срезанного кабеля и инструмент, вероятно предназначенный для его срезки.

Для выяснения всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В деле будут разбираться следователи.